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У МОЗ назвали регіони з найбільшим показником захворюваності на COVID-19

Автор: Анастасия Рокитна

Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень через коронавірус - у Запорізькій, Миколаївській та Черкаській областях. Найнижчий показник захворюваності у Кіровоградській області.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

За даними МОЗ, до послаблення карантину не готовий жодний регіон. Найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Запорізькій області - 431,3 (-), у Миколаївській області - 422,2 (-) та у Черкаській області - 405,1 (-).

Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області - 76,9 (-), у Закарпатській області - 102,6 (-) та у Івано-Франківській області - 115,2 (-).

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що міністерство проти перенесення карантину.

В Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. В цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

Зазначимо, в Україні 6911 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільше випадків у Києві.

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