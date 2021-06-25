В Минздраве назвали самые опасные штаммы коронавируса: список

В то же время, наибольшее беспокойство вызывают такие штаммы:

"Дикий" (L) - впервые зафиксирован в Китае в декабре 2019 года;

"Альфа" (B.1.1.7) - впервые обнаружили в Великобритании в декабре 2020 года;

"Бета" (B.1.351) - впервые зафиксирован в Южно-Африканской Республике в декабре 2020 года;

"Гамма" (P.1) - впервые найден в Бразилии в январе 2021 года;

"Дельта" (B.1.617) - впервые обнаружен в Индии в апреле 2021 года.

Сейчас специфического лечения COVID-19 не существует. Поэтому стоит, как и раньше, придерживаться правил, которые помогут защититься от заражения: соблюдать гигиену рук, носить маску, соблюдать дистанцию.

Однако лучшим способом защитить себя от коронавируса в Минздраве называют вакцинацию.