У МОЗ назвали найнебезпечніші штами коронавірусу: список

На сьогодні вчені виявили багато різних штамів коронавірусу. Мутація - це типове явище для усіх вірусів.
Водночас, найбільше занепокоєння викликають такі штами:
Наразі специфічного лікування COVID-19 не існує. Тож варто, як і раніше, дотримуватись правил, які допоможуть захиститися від інфікування: дотримуватися гігієни рук, носити маску, дотримуватися дистанції.
Однак найкращим способом захистити себе від коронавірусу у МОЗ називають вакцинацію.
Раніше повідомлялося, що сам факт потрапляння на територію країни варіанту "Дельта" не обов'язково означає, що він витіснить всі інші.
Нагадаємо, що в Україні наразі зафіксовані два випадки захворювання коронавірусом "Дельта".