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У МОЗ назвали найнебезпечніші штами коронавірусу: список

Автор: РБК-Україна

На сьогодні вчені виявили багато різних штамів коронавірусу. Мутація - це типове явище для усіх вірусів.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Водночас, найбільше занепокоєння викликають такі штами:

  • "Дикий" (L) - уперше зафіксовано в Китаї в грудні 2019 року;
  • "Альфа" (B.1.1.7) - уперше виявили у Великій Британії в грудні 2020 року;
  • "Бета" (B.1.351) - уперше зафіксовано в Південно-Африканській Республіці в грудні 2020 року;
  • "Гама" (P.1) - уперше знайдений у Бразилії в січні 2021 року;
  • "Дельта" (B.1.617) - уперше виявлений в Індії у квітні 2021 року.

Наразі специфічного лікування COVID-19 не існує. Тож варто, як і раніше, дотримуватись правил, які допоможуть захиститися від інфікування: дотримуватися гігієни рук, носити маску, дотримуватися дистанції.

Однак найкращим способом захистити себе від коронавірусу у МОЗ називають вакцинацію.

Раніше повідомлялося, що сам факт потрапляння на територію країни варіанту "Дельта" не обов'язково означає, що він витіснить всі інші.

Нагадаємо, що в Україні наразі зафіксовані два випадки захворювання коронавірусом "Дельта".

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус