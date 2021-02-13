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В Минздраве назвали сроки поставки в Украину китайской вакцины Sinovac

Автор: Артур Родивилов

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что китайская COVID-вакцина Sinovac будет в Украине на протяжении следующего месяца.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Степанов заверил, что Sinovac будет бесплатной в Украине и доступной согласно календарю прививки, они "вольются" в другие вакцины.

"Sinovac - ею прививаются в Турции, Бразилии, Индонезии. Мы ждем, она зарегистрирована 6 февраля в Китае, и в течение 30 дней должна быть (в Украине - ред.). С доказанной эффективностью не менее 70%. Мы увидим документы, они их только 11 февраля подали на регистрацию. В досье должны быть общие результаты по клинической эффективности", - сказал Степанов.

Напомним, в Минздраве заверили, что вакцина от коронавируса прибудет в Украину уже на следующей неделе. По словам министра, по состоянию на сегодня уже начался процесс отгрузки вакцин, которые Украина получит из Индии.

Украина должна получить от индийского предприятия вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Novavax, больше о них - в материале РБК-Украина.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 12 февраля эксперты попытались дать ответ на вопрос, который волнует всех уже длительное время: готова ли Украина к старту вакцинации уже через несколько дней и что нам вообще будут колоть?

Кроме того, гости студии рассказали, почему многомиллионные тендеры достаются иностранным компаниям, а не украинским.

К Шустеру пришли министр здравоохранения України Максим Степанов, инфекционист Ольга Голубовская, иммунолог Борис Донской, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко и другие.

Политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 12 февраля

Напомним, в предыдущем выпуске программы телеведущая NewsOne Диана Панченко резко высказалась о санкциях и закрытии телеканалов.


Также в прямом эфире произошел спор между скандальной ведущей и Антоном Геращенко.


А еще в предыдущих выпусках, например, врач-инфекционист Екатерина Булавинова объяснила, почему многие граждане Украины отказываются от вакцинации.


Международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии из США Михаил Фаворов прокомментировал низкую статистику заболеваемости людей в Украине.


Кстати, одиозный народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что будет вакцинироваться в Будапеште, и, вероятнее всего, российской вакциной "Спутник V".


В качестве бонуса предлагаем вам небольшое видео, из которого вы узнаете, как сменить поставщика газа в Украине.

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