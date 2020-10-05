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В Минздраве назвали условие возвращения к жесткому карантину

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины будет инициировать возвращение к более жесткому карантину, если ситуация с распространением COVID-19 будет ухудшаться. Более жесткое соблюдение карантинных норм напрямую влияет на уменьшение количества больных коронавирусом.

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Об этом министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба ведомства.

"Понятно, что локдаун - это лучший путь, чтобы разорвать цепь передачи инфекции. Но нам также нужно было найти баланс между экономикой и противоэпидемическими мерами, чтобы не останавливать экономику. Я считаю, что мы нашли такой баланс, но одновременно необходимо и в дальнейшем выполнять все рекомендации Минздрава", - заявил он.

При этом Степанов отметил, что жесткие ограничения помогают снизить уровень заболеваемости коронавирусом.

"24 сентября, когда Тернополь перешел в "красную" категорию эпидемической опасности, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за 14 дней составлял 615 больных. Через неделю он снизился до 484", - добавил он.

Напомним, за минувшие сутки в Украине впервые за шесть дней выявили менее 4 тысяч случаев коронавируса. В частности, заболел 3 771 человек, всего с начала эпидемии - более 230 тысяч.

Кроме того, сегодня вступило в силу новое карантинное зонирование. "Красная зона" действует в двух городах - Канев и Тернополь.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныкарантинМаксим Степанов