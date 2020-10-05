У МОЗ назвали умову повернення до жорсткого карантину

Міністерство охорони здоров'я України буде ініціювати повернення до більш суворого карантину, якщо ситуація з поширенням COVID-19 буде погіршуватися. Більш жорстке дотримання карантинних норм безпосередньо впливає на зменшення кількості хворих коронавірусом.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає прес-служба відомства.

"Зрозуміло, що локдаун - це найкращий шлях, щоб розірвати ланцюг передачі інфекції. Але нам також потрібно було знайти баланс між економікою та протиепідемічними заходами, щоб не зупиняти економіку. Я вважаю, що ми знайшли такий баланс, але одночасно необхідно і надалі виконувати всі рекомендації МОЗ", - заявив він.

При цьому Степанов зазначив, що жорсткі обмеження допомагають знизити рівень захворюваності коронавірусом.

"24 вересня, коли Тернопіль перейшов до "червоної" категорії епідемічної небезпеки, показник захворюваності на 100 тисяч населення за 14 днів становив 615 хворих. Через тиждень він знизився до 484", - додав він.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні вперше за шість днів виявили менше ніж 4 тисяч випадків коронавірусу. Зокрема, захворів 3 771 особа, всього з початку епідемії - понад 230 тисяч.

Крім того, сьогодні набула чинності нове карантинне зонування. "Червона зона" діє у двох містах - Канів і Тернопіль.