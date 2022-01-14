ru ua
Пт, 14 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Минздраве объяснили, каких последствий COVID-19 можно избежать благодаря бустерной дозе

Новина українською →
Украина, Пятница 14 января 2022 14:18
В Минздраве объяснили, каких последствий COVID-19 можно избежать благодаря бустерной дозе Фото: заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Ольга Белей

Бустерная доза позволяет обновить эффективность предыдущих вакцин против COVID-19. Это особенно важно для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.

"По данным исследований, эффективность любой вакцины со временем уменьшается. Также появляются новые штаммы коронавируса, в частности "Омикрон". Бустерная же доза помогает восстановить эффективность вакцин против COVID-19, симптоматического заболевания COVID-19, госпитализации и смерти в результате этой болезни", - заявил он.

При этом Кузин отметил, что бустерную дозу рекомендуется делать мРНК-вакцинами, потому что они демонстрируют лучшие результаты независимо от того, каким вакцинами был сделан базовый курс.

По словам замминистра, в Украине бустерную дозу могут получить все совершеннолетние, которые завершили базовый курс прививки более шести месяцев назад. Оптимальный срок введения бустера от 6 до 9 месяцев.

"Призываю не медлить с получением как базового курса вакцинации, так и "бустера", ведь это единственная возможность уберечься от опасных последствий коронавирусной болезни. Это критически важно для пожилых людей и людей с сопутствующими болезнями, ведь в случае инфицирования базовый курс прививки поможет сохранить их жизнь, а бустерная доза поможет восстановить защиту", - резюмировал он.

Напомним, в Украине за минувшие сутки прививки против коронавируса получили более 90 тысяч человек. Из них ревакцинацию прошли более 14 000.

Читайте РБК-Украина в Google News
вакцинация от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе