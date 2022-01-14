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В Минздраве объяснили, каких последствий COVID-19 можно избежать благодаря бустерной дозе

Автор: Ольга Белей

Бустерная доза позволяет обновить эффективность предыдущих вакцин против COVID-19. Это особенно важно для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.

"По данным исследований, эффективность любой вакцины со временем уменьшается. Также появляются новые штаммы коронавируса, в частности "Омикрон". Бустерная же доза помогает восстановить эффективность вакцин против COVID-19, симптоматического заболевания COVID-19, госпитализации и смерти в результате этой болезни", - заявил он.

При этом Кузин отметил, что бустерную дозу рекомендуется делать мРНК-вакцинами, потому что они демонстрируют лучшие результаты независимо от того, каким вакцинами был сделан базовый курс.

По словам замминистра, в Украине бустерную дозу могут получить все совершеннолетние, которые завершили базовый курс прививки более шести месяцев назад. Оптимальный срок введения бустера от 6 до 9 месяцев.

"Призываю не медлить с получением как базового курса вакцинации, так и "бустера", ведь это единственная возможность уберечься от опасных последствий коронавирусной болезни. Это критически важно для пожилых людей и людей с сопутствующими болезнями, ведь в случае инфицирования базовый курс прививки поможет сохранить их жизнь, а бустерная доза поможет восстановить защиту", - резюмировал он.

Напомним, в Украине за минувшие сутки прививки против коронавируса получили более 90 тысяч человек. Из них ревакцинацию прошли более 14 000.

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