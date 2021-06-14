В Минздраве объяснили, можно ли беременным вакцинироваться от COVID

Как отмечает министерство, изучение безопасности антикоронавирусных препаратов для плода и в дальнейшем продолжается. Национальная экспертная группа по вопросам иммунопрофилактики рекомендует беременным женщинам, которые имеют возможные сопутствующие заболевания, или же высокий риск заболеть на коронавирус - обсудить возможность вакцинации со своим семейным врачом.

"Если, по мнению врача, польза от вакцинации превышает потенциальные риски от нее, то женщину рекомендовано прививать мРНК-вакциной",- отмечает министерство.

Стоит заметить, что сейчас в Украине имеется только одна такая вакцина - Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

В случае, если женщина во время срока получила первую прививку вакциной AstraZeneca (Covishield, SKBio), врач должен предупредить ее о соотношении рисков и пользы от второго вакцинирования.

"На основе этого женщина сама будет решать, получить вторую дозу этой же вакцины во время беременности или уже после родов", - добавили в Минздраве.

Отмечается, что женщины также могут привиться вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech и AstraZeneca (Covishield, SKBio) и во время грудного вскармливания без всяких предосторожностей. Однако, согласно инструкции препарата CoronaVac от Sinovac Biotech, которую, кстати, также используют на территории Украины - запрещено прививать беременных во время периода вскармливания.