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У МОЗ пояснили, чи можна вагітним вакцинуватися від COVID

Автор: Дмитро Левицький

Вагітні жодного разу не брали участь в клінічних дослідженнях препаратів від коронавірусу. Втім, за останніми даними, COVID-вакцини, які не містять живого мікроорганізму, не проявляли негативного впливу на перебіг вагітності тварин під час дослідів над ними.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Як зазначає міністерство, вивчення безпечності антиковідних препаратів для плоду і надалі триває. Національна експертна група з питань імунопрофілактики рекомендує вагітним жінкам, які мають можливі супутні захворювання, або ж високий ризик захворіти на коронавірус - обговорити можливість вакцинації зі своїм сімейним лікарем.

"Якщо, на думку лікаря, користь від вакцинації перевищує потенційні ризики від неї, то жінку рекомендовано щепити мРНК-вакциною", - зазначає міністерство.

Варто зауважити, що наразі в Україні наявна лише одна така вакцина - Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

У випадку, якщо жінка при надії отримала перше щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield, SKBio), лікар повинен попередити її про співвідношення ризиків та користі від другого вакцинування.

"На основі цього жінка сама вирішуватиме, чи отримати другу дозу цією ж вакцини під час вагітності чи вже після пологів", - додали в МОЗ.

Зазначається, що жінки також можуть щепитися вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech та AstraZeneca (Covishield, SKBio) й під час грудного вигодовування без жодних застережень. Однак, відповідно до інструкції препарату CoronaVac від Sinovac Biotech, яку, до речі, також використовують на території України - заборонено щеплення вагітних під час періоду вигодовування.

Нагадаємо, що у Міністерство охорони та здоров'я України розмірковують над тим, аби зробити вакцинацію від коронавірусу щорічною.

Зокрема, міністр охорони та здоров'я Віктор Ляшко спрогнозував підвищення захворюванності на COVID-19 на території країни восени.

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