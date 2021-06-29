В Минздраве объяснили, почему в некоторых областях до сих пор нет центров вакцинации
Открытие центров массовой вакцинации возлагается на местные власти. Для упрощения работы власти на местах Министерство здравоохранения разработало инструкции относительно открытия таких площадок.
Об этом сказал в интервью Liga.net главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
"Решение об их (центров массовой вакцинации - ред.) открытии - ответственность местных мэров и руководителей управлений и департаментов здравоохранения. Мы призываем их принимать такие решения. Некоторые регионы еще наблюдают, как это работает, некоторые уже получили от нас полный пакет документов, формируют бригады врачей, ищут площадки", - пояснил Кузин.
Для мотивации и упрощения работы местных властей министерство разработало "четкую инструкцию". "Поэтому этот процесс движется, возможно, он немного медленный, но принудительных или административных мер воздействия на места у Минздрава нет", - добавил главный санврач.
Напомним, в минувшие выходные в Украине работали более 100 центров вакцинации.