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В Минздраве объяснили, почему в некоторых областях до сих пор нет центров вакцинации

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Украина, Вторник 29 июня 2021 11:30
В Минздраве объяснили, почему в некоторых областях до сих пор нет центров вакцинации Фото: в Минздраве объяснили, почему в некоторых областях до сих пор нет центров вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Открытие центров массовой вакцинации возлагается на местные власти. Для упрощения работы власти на местах Министерство здравоохранения разработало инструкции относительно открытия таких площадок.

Об этом сказал в интервью Liga.net главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Решение об их (центров массовой вакцинации - ред.) открытии - ответственность местных мэров и руководителей управлений и департаментов здравоохранения. Мы призываем их принимать такие решения. Некоторые регионы еще наблюдают, как это работает, некоторые уже получили от нас полный пакет документов, формируют бригады врачей, ищут площадки", - пояснил Кузин.

Для мотивации и упрощения работы местных властей министерство разработало "четкую инструкцию". "Поэтому этот процесс движется, возможно, он немного медленный, но принудительных или административных мер воздействия на места у Минздрава нет", - добавил главный санврач.

Напомним, в минувшие выходные в Украине работали более 100 центров вакцинации.

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