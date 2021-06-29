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У МОЗ пояснили, чому у деяких областях досі немає центрів вакцинації

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Україна, Вівторок 29 червня 2021 11:30
У МОЗ пояснили, чому у деяких областях досі немає центрів вакцинації Фото: у МОЗ пояснили, чому у деяких областях досі немає центрів вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Відкриття центрів масової вакцинації покладається на місцеву владу. Для спрощення роботи влади на місцях Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) розробило інструкції щодо відкриття таких майданчиків.

Про це сказав в інтерв'ю Liga.net головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Рішення про їхнє (центрів масової вакцинації - ред.) відкриття - відповідальність місцевих мерів та керівників управлінь чи департаментів охорони здоров’я. Ми закликаємо їх ухвалювати такі рішення. Деякі регіони ще спостерігають, як це працює, деякі вже отримали від нас повний пакет документів, формують бригади лікарів, шукають майданчики", - пояснив Кузін.

Для мотивації і спрощення роботи місцевої влади міністерство розробило "чітку інструкцію". "Тому цей процес рухається, можливо, він трохи повільний, але примусових чи адміністративних заходів впливу на місця у МОЗ немає", - додав головний санлікар.

Нагадаємо, минулими вихідними в Україні працювали понад 100 центрів вакцинації.

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