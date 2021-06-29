В Минздраве объяснили, почему в некоторых областях до сих пор нет центров вакцинации

Об этом сказал в интервью Liga.net главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Решение об их (центров массовой вакцинации - ред.) открытии - ответственность местных мэров и руководителей управлений и департаментов здравоохранения. Мы призываем их принимать такие решения. Некоторые регионы еще наблюдают, как это работает, некоторые уже получили от нас полный пакет документов, формируют бригады врачей, ищут площадки", - пояснил Кузин.

Для мотивации и упрощения работы местных властей министерство разработало "четкую инструкцию". "Поэтому этот процесс движется, возможно, он немного медленный, но принудительных или административных мер воздействия на места у Минздрава нет", - добавил главный санврач.