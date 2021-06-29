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В Минздраве объяснили, почему в некоторых областях до сих пор нет центров вакцинации

Автор: Андрей Василюк

Открытие центров массовой вакцинации возлагается на местные власти. Для упрощения работы власти на местах Министерство здравоохранения разработало инструкции относительно открытия таких площадок.

Об этом сказал в интервью Liga.net главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Решение об их (центров массовой вакцинации - ред.) открытии - ответственность местных мэров и руководителей управлений и департаментов здравоохранения. Мы призываем их принимать такие решения. Некоторые регионы еще наблюдают, как это работает, некоторые уже получили от нас полный пакет документов, формируют бригады врачей, ищут площадки", - пояснил Кузин.

Для мотивации и упрощения работы местных властей министерство разработало "четкую инструкцию". "Поэтому этот процесс движется, возможно, он немного медленный, но принудительных или административных мер воздействия на места у Минздрава нет", - добавил главный санврач.

Напомним, в минувшие выходные в Украине работали более 100 центров вакцинации.

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