В Минздраве объяснили, почему в Украине продлили срок действия COVID-сертификатов

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Минздрава Украины Виктора Ляшка во время интервью для 24 канала.

По словам Виктора Ляшка, Украина разработала COVID-сертификат в соответствии с требованиями Еврокомиссии. После того, как выяснилось, что послевакцинальный иммунитет держится в течение года - в Украине приняли решение продлить действие сертификатов.

"Мы наш сертификат делали по техническому заданию Еврокомиссии. Поэтому было требование выдавать сертификат на 6 месяцев. В дальнейшем все отслеживали научные исследования относительно продолжительности иммунитета после проведения вакцинации. Сегодня все ученые говорят, что послевакцинальный иммунитет будет держаться где-то в течение года. Будет ли больше? Не факт и не понятно пока. Продукт новый, только начал применяться. Будем смотреть, сколько будет исследований и сколько будет научной базы для принятия решений", - отметил Виктор Ляшко.