В МОЗ пояснили, чому в Україні продовжили термін дії COVID-сертифікатів

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови МОЗ України Віктора Ляшка під час інтерв'ю для 24 каналу.

За словами Віктора Ляшка, Україна розробила COVID-сертифікат відповідно до вимог Єврокомісії. Після того, як з’ясувалося, що післявакцинальний імунітет тримається протягом року - в Україні прийняли рішення продовжити дію сертифікатів.

"Ми наш сертифікат робили по технічному завданню Єврокомісії. Тому була вимога видавати сертифікат на 6 місяців. У подальшому всі відслідковували наукові дослідження щодо тривалості імунітету після проведення вакцинації. Сьогодні всі науковці кажуть, що післявакцинальний імунітет буде триматися десь впродовж року. Чи буде більше? Не факт і не зрозуміло поки що. Продукт новий, тільки почав застосовуватися. Будемо дивитися, скільки буде досліджень і скільки буде наукової бази для ухвалення рішень", - відзначив Віктор Ляшко.