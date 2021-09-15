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В МОЗ пояснили, чому в Україні продовжили термін дії COVID-сертифікатів

Автор: Сергій Пишкін

В Міністерстві охорони здоров'я України пояснили продовження дії терміну COVID-сертифікатів. Згідно з даними вчених, післявакцинальний імунітет проти коронавірусу тримається продовж року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови МОЗ України Віктора Ляшка під час інтерв'ю для 24 каналу.

За словами Віктора Ляшка, Україна розробила COVID-сертифікат відповідно до вимог Єврокомісії. Після того, як з’ясувалося, що післявакцинальний імунітет тримається протягом року - в Україні прийняли рішення продовжити дію сертифікатів.

"Ми наш сертифікат робили по технічному завданню Єврокомісії. Тому була вимога видавати сертифікат на 6 місяців. У подальшому всі відслідковували наукові дослідження щодо тривалості імунітету після проведення вакцинації. Сьогодні всі науковці кажуть, що післявакцинальний імунітет буде триматися десь впродовж року. Чи буде більше? Не факт і не зрозуміло поки що. Продукт новий, тільки почав застосовуватися. Будемо дивитися, скільки буде досліджень і скільки буде наукової бази для ухвалення рішень", - відзначив Віктор Ляшко.

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Олег ЛяшкоМінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус