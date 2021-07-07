В Минздраве оценили угрозу распространения штамма "Дельта" в Украине

В Украине существует угроза распространения штамма коронавируса "Дельта". Пока было зафиксировано два таких случая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Романа Родины в ходе брифинга.
Он напомнил, что сейчас границы в Украине пока не закрыты.
"Угроза распространения "Дельта"-штамма в Украине реальна, она существует... Сейчас мы держимся на цифрах прошлого года этого же самого периода. но, учитывая, что штамм "Дельта" есть в мире, он может попасть в Украину. У нас уже было два таких случая зафиксировано. Он может распространяться", - сказал Родина.
Ранее несмотря на стабильную ситуацию с COVID - 19 в Украине, эксперты предупредили о возможно ухудшение в конце июля. Сейчас в Европе стремительно распространяется новый штамм коронавируса "Дельта".
РБК-Украина писало, что коллективный иммунитет от коронавируса в Украине может быть сформирован до конца текущего года.