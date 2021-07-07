У МОЗ оцінили загрозу розповсюдження штаму "Дельта" в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Романа Родини в ході брифінгу.

Він нагадав, що зараз кордони в Україні поки не закриті.

"Загроза розповсюдження "Дельта"-штаму в Україні реальна, вона існує... Наразі ми тримаємося на цифрах минулого року цього ж самого періоду. але, враховуючи, що штам "Дельта" є в світі, він може потрапити в Україну. У нас вже було два таких випадки зафіксовано. Він може розповсюджуватися", - сказав Родина.