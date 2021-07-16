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В Минздраве планируют начать вакцинировать от коронавируса в аптеках

Автор: РБК-Украина

В Украине планируют запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках. Данный вопрос еще находится на рассмотрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Романа Родины телеканалу "Дом".

По его словам, окончательного решения пока нет, прорабатываются нормативные моменты.

"Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках... Тем более, у нас будет сезон гриппа, и вакцинация от гриппа также будет актуальна осенью", - пояснил он.

Всего в Украине работают около 1200-1300 пунктов вакцинации. Также работают около 600 мобильных бригад и около 200 центров массовой вакцинации.

Напомним, в Украине зафиксирован новый рекорд привитых за сутки. В течение 15 июля от коронавируса были вакцинированы 117 376 человек.

Ранее в Минздраве рассказали, будет ли в Украине обязательна вакцинация от COVID.

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Вакцинация