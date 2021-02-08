В Минздраве рассказали, будут ли прививать пожилых вакциной AstraZeneca

Ряд стран не рекомендовали вакцинировать пожилое население препаратом AstraZeneca из-за недостаточной информации об эффективности среди этой категории. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будут ли прививать пожилых украинцев вакциной AstraZeneca.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Так, в Украине планируют вакцинировать препаратом AstraZeneca все категории населения, но в случае получения подтверждающих фактов могут пересмотреть использование в определенных возрастных группах.

"Мы достаточно четко отслеживаем информацию касательно использования ее (вакцины AstraZeneca - ред.) в разных возрастных группах. Есть разные сообщения, а есть факты. Если мы будем иметь подтверждающие факты, то будем говорить (о пересмотре использования - ред.). Если говорить о AstraZeneca, то это самая распространенная вакцина, которую использует COVAX", - сказал министр.

Отметим, прививать пожилых людей вакциной AstraZeneca не рекомендовали в Германии, Греции, Испании, Нидерландах, Бельгии, Франции, Швеции, Польше и Италии.