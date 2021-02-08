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У МОЗ розповіли, чи щеплюватимуть літніх людей вакциною AstraZeneca

Автор: Дмитро Левицький

Низка країн не рекомендували вакцинувати літнє населення препаратом AstraZeneca через недостатню інформацію щодо ефективності серед цієї категорії. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи щеплюватимуть літніх українців вакциною AstraZeneca.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

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Так, в Україні планують вакцинувати препаратом AstraZeneca всі категорії населення, але у разі отримання підтверджуючих фактів можуть переглянути використання в певних вікових групах.

"Ми достатньо чітко відстежуємо інформацію щодо використання її (вакцини AstraZeneca - ред.) в різних вікових групах. Є різні повідомлення, а є факти. Якщо ми матимемо підтверджуючі факти, то будемо говорити (про перегляд використання - ред.). Якщо говорити про AstraZeneca, то це найпоширеніша вакцина, яку використовує COVAX", - сказав міністр.

Зазначимо, щеплювати літніх людей вакциною AstraZeneca не рекомендували у Німеччині, Греції, Іспанії, Нідерландах, Бельгії, Франції, Швеції, Польщі та Італії.

Нагадаємо, Україна домовилася про постачання 12 мільйонів доз вакцин AstraZeneca та Novavax. Очікується, що вакцини вже найближчим часом доставлять в Україну.

Як писало РБК-Україна, ВООЗ закликала країни не відмовлятися від вакцини AstraZeneca через інформацію, що вона може бути менш ефективною від нового штаму коронавірусу.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я України
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