В Минздраве рассказали, как будут решать проблему койкомест

Минздрав Украины сейчас в первую очередь ищет возможности, как и где перепрофилировать заведения для борьбы с коронавирусом. Больницы ведомственных служб могут стать резервом для разворачивания коек.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает "Громадське радіо".

По его словам, сейчас рассматривается возможность привлечения институтов Академии медицинских наук, больниц ведомственных служб, таких как "Укрзализныця", Государственное управление делами, госпитали МВД, СБУ, ГПСУ.

Ляшко отметил, что на совещании у президента в субботу озвучивалось вопрос о местах, где возможно разворачивать дополнительно госпитали уже за пределами учреждений здравоохранения.

"В первую очередь, речь идет о Киеве, Одесской и Донецкой областях. Как это приспособить - прописано в нормативном документе МЗ, у нас есть табель оснащения примерный, мы рассчитали количество оснащение, которое должно быть", - добавил главный санврач.

Также Ляшко отметил, что госпиталь можно развернуть, но туда должны приехать квалифицированные кадры - а вопрос с врачами сейчас очень острое.

Как писало РБК-Украина, на сегодня в пяти областях Украины и Киеве больничные койки заполнены на более чем 70%, а всего в стране больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 60,9%.

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль поручил председателям Харьковской областной и Киевской городской госадминистраций предоставить предложения по увеличению числа коек для больных COVID-19.