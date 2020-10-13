У МОЗ розповіли, як будуть вирішувати проблему ліжкомісць

МОЗ України зараз насамперед шукає можливості, як і де перепрофілювати заклади для боротьби з коронавірусом. Лікарні відомчих служб можуть стати резервом для розгортання ліжок.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає "Громадське радіо".

За його словами, зараз розглядається можливість залучення інститутів Академії медичних наук, лікарень відомчих служб, таких як "Укрзалізниця", Державне управління справами, госпіталі МВС, СБУ, ДПСУ.

Ляшко зазначив, що на нараді у президента в суботу озвучувалося питання про місця, де можливо розгортати додатково госпіталі вже за межами закладів охорони здоров'я.

"У першу чергу, мова йде про Київ, Одеську і Донецьку області. Як це пристосувати - прописано в нормативному документі МОЗ, у нас є табель оснащення, ми розрахували кількість оснащення, що має бути", - додав головний санлікар.

Також Ляшко зазначив, що госпіталь можна розгорнути, але туди мають приїхати кваліфіковані кадри - а питання з лікарями зараз дуже гостре.

Як повідомляло РБК-Україна, на сьогодні у п'яти областях України та Києві лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%, а всього в країні лікарняні ліжка першої хвилі для хворих коронавірусом заповнені на 60,9%.

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль доручив головам Харківської обласної та Київської міської держадміністрацій надати пропозиції збільшення кількості ліжок для хворих COVID-19.