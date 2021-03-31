UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Минздраве рассказали, какая эффективность китайской вакцины Sinovac

Автор: Анастасия Рокитна

В Украину на прошлой неделе прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac. В Минздраве рассказали, какая ее эффективность.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, член оперативного штаба Минздрава по вакцинации Федор Лапий, говорится в материале "Гид по вакцинам. Что нужно знать о прививках от COVID в Украине".

В начале года в Бразилии и Турции проводили испытания вакцины и они показали очень разные результаты. Лапий отметил, что при измерении эффективности в Бразилии местные ученые учли даже очень легкие формы болезни.

В Минздраве сказали изданию, что CoronaVac может на 50% предотвратить любые случаи заражения и проявления симптомов, на 78% - болезни средней тяжести и на 100% - тяжелые случаи и госпитализации.

Хотя в Бразилии эффективность против COVID-19 составила чуть больше 50%, отчасти из-за того, что там решили испытывать препарат только на медиках. В Турции эффективность вакцины оказалась на уровне 83,5%.

Напомним, Владимир Зеленский 27 марта заявил, что Украина получит следующую партию вакцины Sinovac в ближайшие недели.

Кроме того, Украина хочет договориться с Китаем о новых поставках вакцины от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Вакцина
Читайте также
Украина получит достаточно вакцины, чтобы вакцинировать 50% населения к концу года, - Ляшко
Китай заявил, что обеспечит вакцинами спортсменов перед Олимпийскими играми-2021
Прогноз погоды