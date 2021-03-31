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У МОЗ розповіли, яка ефективність китайської вакцини Sinovac

Автор: Анастасія Рокитна

В Україну минулого тижня прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac. У МОЗ розповіли, яка її ефективність.

Про це розповів в коментарі РБК-Україна голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, член оперативного штабу МОЗ щодо вакцинації Федір Лапій, йдеться в матеріалі "Гід по вакцинам. Що потрібно знати про щеплення від COVID в Україні".

На початку року в Бразилії і Туреччині проводили випробування вакцини і вони показали дуже різні результати. Лапій зазначив, що при вимірюванні ефективності в Бразилії місцеві вчені врахували навіть дуже легкі форми хвороби.

У МОЗ сказали виданню, що CoronaVac може на 50% запобігти будь-які випадки зараження та прояви симптомів, на 78% - хвороби середньої тяжкості і на 100% - тяжкі випадки і госпіталізації.

Хоча в Бразилії ефективність проти COVID-19 склала трохи більше 50%, частково через те, що там вирішили випробовувати препарат тільки на медиках. У Туреччині ефективність вакцини виявилася на рівні 83,5%.

Нагадаємо, Володимир Зеленский 27 березня заявив, що Україна отримає наступну партію вакцини Sinovac в найближчі тижні.

Крім того, Україна хоче домовитися з Китаєм про нові постачання вакцини від коронавірусу.

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