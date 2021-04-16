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У МОЗ розповіли, кого першим вколять вакциною Pfizer

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 квітня 2021 10:53
У МОЗ розповіли, кого першим вколять вакциною Pfizer Фото: кого першим вколять вакциною Pfizer (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу Pfizer. У МОЗ розповіли, кого першим почнуть колоти вакциною.

Про це розповів на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, згідно з планом, перші уколи цією вакциною будуть в будинках для людей похилого віку. Він зазначив, що саме для цієї категорії українців були заплановані перші партії вакцини.

"Перші щеплення вакциною розпочнуться в будинках для людей похилого віку", - повідомив Ляшко.

Зазначимо, в Україну сьогодні прибула перша партія вакцини від коронавірусу за глобальним механізмом COVAX. Спецрейс прибув до Києва в аеропорт "Жуляни" і доставив в Україну перші 117 тисяч доз вакцини компаній Pfizer та BioNTech.

Нагадаємо, Україна додатково уклала контракт на 10 млн доз вакцини Pfizer. Очікується, що всі законтрактовані дози вакцини Україна отримає до кінця 2021 року.

Раніше генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що для найбільш ефективного вакцинування від коронавірусу, ймовірно, необхідно буде прищепитись трьома дозами. Це варто зробити через 6-12 місяців після останньої ін'єкції.

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