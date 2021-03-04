UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Минздраве рассказали, когда станет известна стоимость закупленных вакцин

Автор: Андрей Василюк

Информацию о стоимости закупленных вакцин от коронавируса нельзя разглашать, пока действует контракт с производителями.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

Он отметил, что сегодня в контрактах о поставках полных партий есть требование конфиденциальности информации от производителей.

"Поэтому, чтобы обеспечить украинцев вакциной мы как государство вынуждены идти на требования производителей и не разглашать информацию, пока действует договор о конфиденциальности цены или графика поставки", - сказал Ляшко.

Он уточнил, что так прописано в контракте. "Если надо, мы уточним информацию о времени, когда будет озвучена информация о стоимости вакцин", - добавил главный санврач.

Напомним, в Украине на сегодня вакцинировали от COVID почти 10 тысяч человек.

При этом было зафиксировано более 100 побочных эффектов. Лишь один случай был квалифицирован как серьезный. При этом общее количество побочных эффектов в Украине составляет один процент от всех вакцинированных.

Добавим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до конца недели в Украине должны выйти на показатель в 10 тысяч привитых людей в сутки. По его словам, возможности украинской медицинской системы - вакцинировать от 5 до 7 млн человек в месяц.

Ранее сообщалось, что записались на вакцинацию уже 100 тысяч украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
Не особенность Украины: в Минздраве объяснили высокую смертность COVID-пациентов на ИВЛ
ЕС не ведет переговоров о закупке российской вакцины "Sputnik V", - Еврокомиссия
В Минздраве планируют провакцинировать четверть миллиона человек в марте
Прогноз погоды