В Минздраве рассказали, когда станет известна стоимость закупленных вакцин

Информацию о стоимости закупленных вакцин от коронавируса нельзя разглашать, пока действует контракт с производителями.
Он отметил, что сегодня в контрактах о поставках полных партий есть требование конфиденциальности информации от производителей.
"Поэтому, чтобы обеспечить украинцев вакциной мы как государство вынуждены идти на требования производителей и не разглашать информацию, пока действует договор о конфиденциальности цены или графика поставки", - сказал Ляшко.
Он уточнил, что так прописано в контракте. "Если надо, мы уточним информацию о времени, когда будет озвучена информация о стоимости вакцин", - добавил главный санврач.
Напомним, в Украине на сегодня вакцинировали от COVID почти 10 тысяч человек.
При этом было зафиксировано более 100 побочных эффектов. Лишь один случай был квалифицирован как серьезный. При этом общее количество побочных эффектов в Украине составляет один процент от всех вакцинированных.
Добавим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до конца недели в Украине должны выйти на показатель в 10 тысяч привитых людей в сутки. По его словам, возможности украинской медицинской системы - вакцинировать от 5 до 7 млн человек в месяц.
Ранее сообщалось, что записались на вакцинацию уже 100 тысяч украинцев.