В Минздраве рассказали, когда станет известна стоимость закупленных вакцин

Информацию о стоимости закупленных вакцин от коронавируса нельзя разглашать, пока действует контракт с производителями.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

Он отметил, что сегодня в контрактах о поставках полных партий есть требование конфиденциальности информации от производителей.

"Поэтому, чтобы обеспечить украинцев вакциной мы как государство вынуждены идти на требования производителей и не разглашать информацию, пока действует договор о конфиденциальности цены или графика поставки", - сказал Ляшко.

Он уточнил, что так прописано в контракте. "Если надо, мы уточним информацию о времени, когда будет озвучена информация о стоимости вакцин", - добавил главный санврач.