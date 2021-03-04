У МОЗ розповіли, коли стане відома вартість закуплених вакцин

Інформацію про вартість закуплених вакцин від коронавірусу не можна розголошувати, поки діє контракт з виробниками.
Він зазначив, що сьогодні в контрактах про постачання повних партій є вимога конфіденційності інформації від виробників.
"Тому, щоб забезпечити українців вакциною ми як держава змушені йти на вимоги виробників і не розголошувати інформацію, поки діє договір про конфіденційність ціни або графік постачання", - сказав Ляшко.
Він уточнив, що так прописано в контракті. "Якщо треба, ми уточнимо інформацію про час, коли буде озвучена інформація про вартість вакцин", - додав головний санлікар.
Нагадаємо, в Україні на сьогодні вакциновано від COVID майже 10 тисяч осіб.
При цьому було зафіксовано понад 100 побічних ефектів. Лише один випадок був кваліфікований як серйозний. При цьому загальна кількість побічних ефектів в Україні становить один відсоток від всіх вакцинованих.
Додамо, що раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що до кінця тижня в Україні повинні вийти на показник в 10 тисяч щеплених людей за добу. За його словами, можливості української медичної системи - вакцинувати від 5 до 7 млн осіб на місяць.
Раніше повідомлялося, що записалися на вакцинацію вже 100 тисяч українців.