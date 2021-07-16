В Минздраве рассказали, как ужесточат карантин в Украине и когда

Кабинет министров планирует разработать меры усиления карантина в Украине. Но конкретных предложений пока нет.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в Министерстве здравоохранения Украины.
"Скорее всего, это будет касаться ужесточения правил при въезде в Украину из стран, где фиксируется всплеск заболеваемости. Но эти изменения рассмотрят не раньше следующей недели", - сказал собеседник
Напомним, сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал ужесточение карантина в Украине. Он отметил, что усиление карантина, в частности, будет касаться ужесточения правил въезда в Украину из стран, где бушует "Дельта" штамм.