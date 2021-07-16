UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Минздраве рассказали, как ужесточат карантин в Украине и когда

Автор: Ульяна Безпалько, Лера Полищук

Кабинет министров планирует разработать меры усиления карантина в Украине. Но конкретных предложений пока нет.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Министерстве здравоохранения Украины.

"Скорее всего, это будет касаться ужесточения правил при въезде в Украину из стран, где фиксируется всплеск заболеваемости. Но эти изменения рассмотрят не раньше следующей недели", - сказал собеседник

Напомним, сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал ужесточение карантина в Украине. Он отметил, что усиление карантина, в частности, будет касаться ужесточения правил въезда в Украину из стран, где бушует "Дельта" штамм.

Читайте РБК-Украина в Google News
КарантинКоронавирус