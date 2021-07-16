У МОЗ розповіли, як посилять карантин в Україні і коли

Кабінет міністрів планує розробити заходи посилення карантину в Україні. Але конкретних пропозицій поки немає.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в Міністерстві охорони здоров'я України.
"Швидше за все, це буде стосуватися посилення правил при в'їзді в Україну з країн, де фіксується сплеск захворюваності. Але ці зміни розглянуть не раніше наступного тижня", - сказав співрозмовник
Нагадаємо, сьогодні Секретар РНБО Олексій Данилов анонсував посилення карантину в Україні. Він зазначив, що посилення карантину, зокрема, стосуватиметься посилення правил в'їзду в Україну з країн, де вирує "Дельта" штам.