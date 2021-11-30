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В Минздраве рассказали, когда ждать новую волну коронавируса

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине новая волна распространения COVID-19 может начаться с конца января по конец марта. На эти сроки может оказать влияние появление новых мутаций коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко телеканалу BBC.

"Новую волну (коронавируса - ред.) можно ожидать к концу января - февраля - марта. Если никакие другие мутации не приведут к другому. В каком-то этом временном промежутке будет значительный подъем заболеваемости", - сказал Ляшко, добавив, что более точный прогноз будет готов на этой неделе.

Он уточнил, что в ситуации с коронавирусом тяжело что-либо прогнозировать, поскольку возбудитель инфекции постоянно нарушает все предсказания.

"Даже по этой волне были ожидания на середину ноября, а серьезный скачок (заболеваемости - ред.) прошел в середине октября", - уточнил министр.

Ляшко добавил, что избежать высокой летальности от коронавируса позволит активная вакцинация, включая бустерные дозы. По его словам, в Украине все готово для третьих прививок от коронавируса.

Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировали более 10 тысяч новых случаев коронавируса и 561 летальный случай.

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Олег ЛяшкоМинистерство здравоохранения УкраиныКоронавирус