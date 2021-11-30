У МОЗ розповіли, коли чекати нову хвилю коронавірусу

"Нову хвилю (коронавірусу - ред.) можна очікувати до кінця січня - лютого - березня. Якщо ніякі інші мутації не приведуть до іншого. У якомусь цьому часовому проміжку буде значний підйом захворюваності", - сказав Ляшко, додавши, що більш точний прогноз буде готовий на цьому тижні.

Він уточнив, що в ситуації з коронавірусом важко що-небудь прогнозувати, оскільки збудник інфекції постійно порушує всі передбачення.

"Навіть по цій хвилі були очікування на середину листопада, а серйозний стрибок (захворюваності - ред.) пройшов в середині жовтня", - уточнив міністр.

Ляшко додав, що уникнути високої летальності від коронавірусу дозволить активна вакцинація, включаючи бустерні дози. За його словами, в Україні все готово для третіх щеплень від коронавірусу.