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В Минздраве рекомендуют вакцинироваться от коронавируса людям с хроническими болезнями

Новина українською → Четверг 06 мая 2021 16:28
В Минздраве рекомендуют вакцинироваться от коронавируса людям с хроническими болезнями Фото: Минздрав призывает вакцинироваться при хронических болезнях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Министерстве здравоохранения отмечают необходимость вакцинации от коронавируса людей с хроническими болезнями. Такой шаг, как утверждают, может спасти жизнь и облегчить течение COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

В Минздраве отмечают, что вирус бьет в самые уязвимые места.

"Поэтому, если у вас или ваших близких хроническая болезнь, вам нужна защита от COVID-19, которую дает вакцинация. Вакцина может защитить вас от заражения или существенно облегчить течение болезни, а также вернуть вам легкость общения с людьми, без страха заболеть", - заявили в Минздраве.

В то же время, перед вакцинацией рекомендуют проконсультироваться с врачом, а перед самой прививкой - сообщить медицинскому работнику, который делает укол, о хронических заболеваниях.

Ранее Министерство Здравоохранения уничтожило персональные данные публичных лиц, которые хотели получить прививку от COVID-19 вне очереди, но не успели.

Напомним, в Украине могут запустить COVID-паспорт уже к 1 июля.

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