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У МОЗ рекомендують вакцинуватися від коронавіруса людям з хронічними хворобами

Новость на русском → Четвер 06 травня 2021 16:28
У МОЗ рекомендують вакцинуватися від коронавіруса людям з хронічними хворобами Фото: МОЗ закликає вакцинуватися при хронічних хворобах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Міністерстві охорони здоров'я наголошують на необхідності вакцинації від коронавіруса людей з хронічними хворобами. Такий крок, як стверджують, може врятувати життя та полегшити перебіг COVID-19.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

У МОЗ наголошують, що вірус б’є у найуразливіші місця.

"Тож якщо ви або ваші близькі маєте хронічну хворобу, вам потрібен захист від COVID-19, який дає вакцинація. Вакцина може захистити вас від зараження або суттєво полегшити перебіг хвороби, а також повернути вам легкість спілкування з людьми, без страху захворіти", - заявили в МОЗ.

Водночас, перед вакцинацією рекомендують проконсультуватися з лікарем, а перед самим щепленням - повідомити медичного працівника, який робить укол, про хронічні захворювання.

Раніше Міністерство охорони здоров'я знищило персональні дані публічних осіб, які хотіли отримати щеплення від COVID-19 поза чергою, але не встигли.

Нагадаємо, в Україні можуть запустити COVID-паспорт вже до 1 липня.

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