В Минздраве рекомендуют вакцинироваться от коронавируса людям с хроническими болезнями

В Министерстве здравоохранения отмечают необходимость вакцинации от коронавируса людей с хроническими болезнями. Такой шаг, как утверждают, может спасти жизнь и облегчить течение COVID-19.

В Минздраве отмечают, что вирус бьет в самые уязвимые места.

"Поэтому, если у вас или ваших близких хроническая болезнь, вам нужна защита от COVID-19, которую дает вакцинация. Вакцина может защитить вас от заражения или существенно облегчить течение болезни, а также вернуть вам легкость общения с людьми, без страха заболеть", - заявили в Минздраве.

В то же время, перед вакцинацией рекомендуют проконсультироваться с врачом, а перед самой прививкой - сообщить медицинскому работнику, который делает укол, о хронических заболеваниях.