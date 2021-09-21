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В Минздраве уточнили, когда Украина окажется в "желтой" зоне

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Украина, Вторник 21 сентября 2021 00:22
В Минздраве уточнили, когда Украина окажется в "желтой" зоне Фото: Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Стало известно, когда Украина окажется в "желтой" карантинной зоне. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Виктора Ляшко в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

По словам главы министерства здравоохранения, решение о "желтом" уровне эпидемической опасности может быть одобрено Государственной комиссией по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 21 сентября. Однако после этого должно пройти двое суток и только после этого Украина перейдет полностью в "желтую" зону карантина.

"Если это будет одобрено, то через 2 дня после решения ТЭБ и ЧС будет введен с 00:00 часов желтый уровень опасности", - объяснил Ляшко.

То есть, ожидать перехода в "желтую" зону карантина всем украинцам следует с полуночи 23 сентября.

Напомним, что ранее предполагалось, что "желтый" уровень эпидемической опасности в Украине могут ввести уже с 22 сентября. Об этом сообщали на правительственном портале.

Ранее сообщалось, какие правила и ограничения будут действовать если Украина перейдет в "желтую" зону.

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