В Минздраве уточнили, когда Украина окажется в "желтой" зоне

Стало известно, когда Украина окажется в "желтой" карантинной зоне. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Виктора Ляшко в эфире передачи "Свобода слова на ICTV" .

По словам главы министерства здравоохранения, решение о "желтом" уровне эпидемической опасности может быть одобрено Государственной комиссией по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 21 сентября. Однако после этого должно пройти двое суток и только после этого Украина перейдет полностью в "желтую" зону карантина.

"Если это будет одобрено, то через 2 дня после решения ТЭБ и ЧС будет введен с 00:00 часов желтый уровень опасности", - объяснил Ляшко.

То есть, ожидать перехода в "желтую" зону карантина всем украинцам следует с полуночи 23 сентября.