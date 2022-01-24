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Мир находится на "критическом этапе" пандемии COVID, - глава ВОЗ

Автор: Иванна Шовкун

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны работать вместе, чтобы положить конец острой фазе пандемии коронавируса. По его словам, теперь в мире есть все инструменты для этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Пандемия COVID-19 идет уже третий год, и мы находимся на критическом этапе", - заявил Гебрейесус на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что странам необходимо работать вместе, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии.

"Мы не можем позволить этому продолжать тянуться, колеблясь между паникой и пренебрежением", - подчеркнул глава ВОЗ.

Напомним, директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" перевел пандемию COVID-19 в новую фазу. Потому новый вариант может положить ей конец в Европе.

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