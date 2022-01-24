Мир находится на "критическом этапе" пандемии COVID, - глава ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны работать вместе, чтобы положить конец острой фазе пандемии коронавируса. По его словам, теперь в мире есть все инструменты для этого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Пандемия COVID-19 идет уже третий год, и мы находимся на критическом этапе", - заявил Гебрейесус на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что странам необходимо работать вместе, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии.
"Мы не можем позволить этому продолжать тянуться, колеблясь между паникой и пренебрежением", - подчеркнул глава ВОЗ.
Напомним, директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" перевел пандемию COVID-19 в новую фазу. Потому новый вариант может положить ей конец в Европе.