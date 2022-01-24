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Світ перебуває на "критичному етапі" пандемії COVID, - голова ВООЗ

Автор: Іванна Шовкун

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейєсус закликав країни працювати разом, щоб покласти край гострій фазі пандемії коронавірусу. За його словами, тепер у світі є всі інструменти для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Пандемія COVID-19 йде вже третій рік, і ми знаходимося на критичному етапі", - заявив Гебрейєсус на прес-конференції.

Він підкреслив, що країнам необхідно працювати разом, щоб покласти край гострій фазі цієї пандемії.

"Ми не можемо дозволити цьому продовжувати тягнутися, вагаючись між панікою та зневагою", - наголосив глава ВООЗ.

Нагадаємо, директор ВООЗ у Європі Ханс Клюге заявив, що штам коронавірусу "Омікрон" перевів пандемію COVID-19 у нову фазу. Тому новий варіант може покласти їй край у Європі.

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