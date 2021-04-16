Мир приближается к самому высокому уровню распространения COVID, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что сейчас мир приближается к максимальному уровню распространения коронавируса . За последние два месяца фиксируют почти двукратное увеличение недельной заболеваемости.

"В мире количество новых случаев, регистрируемых каждую неделю, почти удвоилось за последние два месяца. Это приближает нас до самого высокого уровня инфицирования за время пандемии", - сказал он.

При этом в ВОЗ отмечают, что сейчас с резким увеличением распространения COVID сталкиваются те страны, которые ранее избежали широкого инфицирования. В частности, Гебреисус привел в пример Папуа - Новую Гвинею, где на начало года было менее 900 инфицированных и 9 смертей, а сейчас количество больных насчитывает более 9,3 тысячи человек, а также 82 летальных случая.

Отметим, по состоянию на 16 апреля в мире с начала пандемии коронавирус подтвердили почти у 140 миллионов человек. При этом за прошедшие сутки выявили более 500 тысяч новых случаев инфицирования.