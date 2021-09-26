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Мир может вернуться к нормальной жизни после пандемии в течение года, - глава Pfizer

Автор: Инна Собора

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла прогнозирует, что нормальная жизнь после пандемии вернется в течение года. Однако для этого могут потребоваться ежегодные прививки от Covid.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

"Я думаю, что в течение года мы сможем вернуться к нормальной жизни", - сказал Бурла.

По его словам, возвращение к нормальной жизни будет иметь определенные оговорки.

"Я не думаю, что это означает, что штаммы больше не будут появляться, и я не думаю, что это означает, что мы сможем прожить свою жизнь без прививок". - добавил глава Pfizer.

Он добавил, что, вероятно, потребуются ежегодные прививки от коронавируса.

"У нас будут вакцины, которых хватит как минимум на год, и я думаю, что наиболее вероятным сценарием будет ежегодная вакцинация, но на самом деле мы не знаем, нам нужно подождать и посмотреть данные", - добавил Бурла.

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