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Світ може повернутися до нормального життя після пандемії протягом року, - глава Pfizer

Автор: Инна Собора

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла прогнозує, що нормальне життя після пандемії повернеться протягом року. Однак для цього можуть знадобитися щорічні щеплення від Covid.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

"Я думаю, що протягом року ми зможемо повернутися до нормального життя", - сказав Бурла.

За його словами, повернення до нормального життя матиме певні застереження.

"Я не думаю, що це означає, що штами більше не будуть з'являтися, і я не думаю, що це означає, що ми зможемо прожити своє життя без щеплень". - додав глава Pfizer.

Він додав, що, ймовірно, будуть потрібні щорічні щеплення від коронавірусу.

"У нас будуть вакцини, яких вистачить як мінімум на рік, і я думаю, що найбільш вірогідним сценарієм буде щорічна вакцинація, але насправді ми не знаємо, нам потрібно почекати і подивитися дані", - додав Бурла.

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