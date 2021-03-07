В мире сделано почти 300 млн COVID-прививок. США в лидерах
Фото: вакцинация (Getty Images)
В мире по состоянию на воскресенье, 7 марта, сделали более 299 млн прививок от коронавируса. При этом кампания по вакцинации уже началась в 111 странах.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
- Соединенные Штаты - 87,9 млн доз;
- Китай - 52,5 млн доз;
- страны ЕС - 39,8 млн доз;
- Великобритания - 22,9 млн доз;
- Индия - 20,7 млн доз.
При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (95,35), Сейшельские Острова (85,12), Объединенные Арабские Эмираты (58,29), Мальдивы (39,18) и Великобритания (34,26).
Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили более 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев выявили в Житомирской и Львовской областях.
Кроме того, 6 марта привили от коронавируса 1279 человек. С начала вакцинации в стране прививку от COVID-19 получили 17 037 человек.
Добавим, что на вакцинацию записались уже более 127 тысяч украинцев.