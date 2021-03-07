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В мире сделано почти 300 млн COVID-прививок. США в лидерах

Новина українською → Воскресенье 07 марта 2021 11:36
В мире сделано почти 300 млн COVID-прививок. США в лидерах Фото: вакцинация (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В мире по состоянию на воскресенье, 7 марта, сделали более 299 млн прививок от коронавируса. При этом кампания по вакцинации уже началась в 111 странах.

Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

  • Соединенные Штаты - 87,9 млн доз;
  • Китай - 52,5 млн доз;
  • страны ЕС - 39,8 млн доз;
  • Великобритания - 22,9 млн доз;
  • Индия - 20,7 млн доз.

При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (95,35), Сейшельские Острова (85,12), Объединенные Арабские Эмираты (58,29), Мальдивы (39,18) и Великобритания (34,26).

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили более 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев выявили в Житомирской и Львовской областях.

Кроме того, 6 марта привили от коронавируса 1279 человек. С начала вакцинации в стране прививку от COVID-19 получили 17 037 человек.

Добавим, что на вакцинацию записались уже более 127 тысяч украинцев.

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