ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У світі зроблено майже 300 млн COVID-щеплень. США в лідерах

Новость на русском → Неділя 07 березня 2021 11:36
У світі зроблено майже 300 млн COVID-щеплень. США в лідерах Фото: вакцинація (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У світі за станом на неділю, 7 березня, зробили більше ніж 299 млн щеплень від коронавірусу. При цьому кампанія з вакцинації вже почалася в 111 країнах.

Про це свідчать дані агентства Bloomberg.

Лідерами за кількістю введених доз є:

  • Сполучені Штати - 87,9 млн доз;
  • Китай - 52,5 млн доз;
  • країни ЄС - 39,8 млн доз;
  • Великобританія - 22,9 млн доз;
  • Індія - 20,7 млн доз.

При цьому лідерами за кількістю доз на 100 осіб є Ізраїль (95,35), Сейшельські Острови (85,12), Об'єднані Арабські Емірати (58,29), Мальдіви (39,18) і Великобританія (34,26).

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 7 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше випадків виявили в Житомирській і Львівській областях.

Крім того, 6 березня прищепили від коронавірусу 1279 осіб. З початку вакцинації в країні щеплення від COVID-19 отримали 17 037 осіб.

Додамо, що на вакцинацію записалися вже більше ніж 127 тисяч українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Сполучені Штати Америки вакцинація Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19