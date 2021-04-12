Мобильный COVID-госпиталь в Хмельницкой области принял первых пациентов

Мобильный госпиталь ГСЧС для больных коронавирусом в городе Славута Хмельницкой области принял первых пациентов. Туда перевели пациентов из переполненных "ковидных" отделений.
Об этом сообщает Славутская городская больница Facebook.
"В модуль госпиталя переведены пациенты с ковидных отделений больницы, которые уже были перегружены. Подчеркиваем, что это пациенты, которые уже находились на стационарном лечении в Славутской городской больнице", - говорится в сообщении.
Для лечения больных коронавирусом создали мобильную бригаду, которая состоит из двух врачей, девяти медицинских сестер и девяти санитаров.
Напомним, 6 апреля стало известно, что мобильный госпиталь для больных коронавирусом переместили из пгт Богородчаны Ивано-Франковской области в город Славута Хмельницкой области. Госпиталь был полностью подготовлен для приема больных COVID-19.
Он состоит из 35 палаток, из которых 24 - это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек.
В госпитале функционирует блок интенсивной терапии и палаты для пациентов. Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором. Кроме этого, госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения.