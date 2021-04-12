Мобильный COVID-госпиталь в Хмельницкой области принял первых пациентов

Мобильный госпиталь ГСЧС для больных коронавирусом в городе Славута Хмельницкой области принял первых пациентов. Туда перевели пациентов из переполненных "ковидных" отделений.

"В модуль госпиталя переведены пациенты с ковидных отделений больницы, которые уже были перегружены. Подчеркиваем, что это пациенты, которые уже находились на стационарном лечении в Славутской городской больнице", - говорится в сообщении.

Для лечения больных коронавирусом создали мобильную бригаду, которая состоит из двух врачей, девяти медицинских сестер и девяти санитаров.