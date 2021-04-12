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Мобільний COVID-госпіталь у Хмельницькій області прийняв перших пацієнтів

Автор: Андрій Василюк

Мобільний госпіталь ДСНС для хворих на коронавірус у місті Славута Хмельницької області прийняв перших пацієнтів. Туди перевели пацієнтів з переповнених "ковідних" відділень.

Про це повідомляє Славутська міська лікарня у Facebook.

"У модуль госпіталю переведені пацієнти з ковідних відділень лікарні, які вже були перенавантажені. Наголошуємо, що це пацієнти, які вже перебували на стаціонарному лікуванні у Славутській міській лікарні", - йдеться в повідомленні.

Для лікування хворих на коронавірус створено мобільну бригаду, яка складається з двох лікарів, дев’яти медичних сестер та дев’яти санітарів.

Нагадаємо, 6 квітня стало відомо, що мобільний шпиталь для хворих на коронавірус перемістили з смт Богородчани Івано-Франківської області до міста Славута, Хмельницької області. Госпіталь був повністю підготовлений для приймання хворих на COVID-19.

Він складається з 35 наметів, з яких 24 - це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок.

У госпіталі функціонує блок інтенсивної терапії та палати для пацієнтів. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором. Крім цього, госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я.

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