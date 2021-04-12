Мобільний COVID-госпіталь у Хмельницькій області прийняв перших пацієнтів

Мобільний госпіталь ДСНС для хворих на коронавірус у місті Славута Хмельницької області прийняв перших пацієнтів. Туди перевели пацієнтів з переповнених "ковідних" відділень.

Про це повідомляє Славутська міська лікарня у Facebook.

"У модуль госпіталю переведені пацієнти з ковідних відділень лікарні, які вже були перенавантажені. Наголошуємо, що це пацієнти, які вже перебували на стаціонарному лікуванні у Славутській міській лікарні", - йдеться в повідомленні. Для лікування хворих на коронавірус створено мобільну бригаду, яка складається з двох лікарів, дев’яти медичних сестер та дев’яти санітарів.