UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Moderna назвала сроки разработки бустерной вакцины от "Омикрона"

Автор: Иванна Шовкун

Фармацевтическая компания Moderna заявила, что бустерная вакцина от штамма "Омикрон" может быть готова уже в следующем году. Вскоре компания сможет приступить к изготовлению препарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам исполнительного директора компании Стефана Бансела, Moderna надеется начать клинические испытания вакцины для защиты от быстро распространяющегося варианта "Омикрон" в начале следующего года. Пока она сосредоточивается на вакцине с бустерной дозой.

"Для "Омикрона" требуются лишь незначительные корректировки. Я не ожидаю никаких проблем", - сказал Бансел.

Теперь компания ожидает важной информации о новом штамме, чтобы начать разработку.

"Это займет еще неделю или две. Пройдет несколько месяцев, прежде чем мы сможем произвести 500 миллионов доз после утверждения [регулирующими органами]. Но наши мощности сегодня намного выше, чем год назад", - сказал исполнительный директор компании.

Напомним, компания Moderna заявила, что бустерная доза вакцины от COVID-19 защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител. К такому мнению пришли ученые после серии лабораторных испытаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОмикронВакцинация