Moderna не поделится рецептом вакцины, но увеличит производство

В интервью изданию он заявил, что компания не планирует делиться рецептом своей вакцины от COVID-19. Руководители компании пришли к выводу, что расширение собственного производства компании - это лучший способ увеличить глобальные поставки по всему миру.

По его словам, компания проанализировала просьбу ВОЗ о том, чтобы поделиться формулой вакцины и пришла к выводу, что может расширить производство и доставить миллиарды дополнительных доз в 2022 году.

Он напомнил, что

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