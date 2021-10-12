UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Moderna не поделится рецептом вакцины, но увеличит производство

Автор: Наталья Скороход

Компания Moderna не поделится рецептом вакцины от коронавируса с миром, но вместо этого увеличит производство вакцины. Об этом заявил председатель компании Нубар Афеян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В интервью изданию он заявил, что компания не планирует делиться рецептом своей вакцины от COVID-19. Руководители компании пришли к выводу, что расширение собственного производства компании - это лучший способ увеличить глобальные поставки по всему миру.

По его словам, компания проанализировала просьбу ВОЗ о том, чтобы поделиться формулой вакцины и пришла к выводу, что может расширить производство и доставить миллиарды дополнительных доз в 2022 году.

Он напомнил, что

Афеян

Читайте РБК-Украина в Google News
ВакцинаКоронавирус