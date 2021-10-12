Moderna не поделится рецептом вакцины, но увеличит производство

Компания Moderna не поделится рецептом вакцины от коронавируса с миром, но вместо этого увеличит производство вакцины. Об этом заявил председатель компании Нубар Афеян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
В интервью изданию он заявил, что компания не планирует делиться рецептом своей вакцины от COVID-19. Руководители компании пришли к выводу, что расширение собственного производства компании - это лучший способ увеличить глобальные поставки по всему миру.
По его словам, компания проанализировала просьбу ВОЗ о том, чтобы поделиться формулой вакцины и пришла к выводу, что может расширить производство и доставить миллиарды дополнительных доз в 2022 году.
Он напомнил, что
Афеян