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Moderna не поділиться рецептом вакцини, але збільшить виробництво

Автор: Наталья Скороход

Компанія Moderna не поділиться рецептом вакцини від коронавірусу зі світом, але замість цього збільшить виробництво вакцини. Про це заявив голова компанії Нубар Афеян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

В інтерв'ю виданню він заявив, що компанія не планує ділитися рецептом своєї вакцини від COVID-19. Керівники компанії дійшли висновку, що розширення власного виробництва компанії - це найкращий спосіб збільшити глобальні поставки по всьому світу.

За його словами, компанія проаналізувала прохання ВООЗ про те, щоб поділитися формулою вакцини і прийшла до висновку, що може розширити виробництво і доставити мільярди додаткових доз в 2022 році.

Він нагадав, що

Афеян

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