Moderna не поділиться рецептом вакцини, але збільшить виробництво

Компанія Moderna не поділиться рецептом вакцини від коронавірусу зі світом, але замість цього збільшить виробництво вакцини. Про це заявив голова компанії Нубар Афеян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
В інтерв'ю виданню він заявив, що компанія не планує ділитися рецептом своєї вакцини від COVID-19. Керівники компанії дійшли висновку, що розширення власного виробництва компанії - це найкращий спосіб збільшити глобальні поставки по всьому світу.
За його словами, компанія проаналізувала прохання ВООЗ про те, щоб поділитися формулою вакцини і прийшла до висновку, що може розширити виробництво і доставити мільярди додаткових доз в 2022 році.
Він нагадав, що
Афеян