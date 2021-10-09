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Moderna срывает планы США по обеспечению бедных стран вакцинами, - СМИ

Автор: Наталья Скороход

Производитель вакцин Moderna срывает планы и обещания США по обеспечению бедных стран вакцинами от коронавируса. Компания сопротивляется требованию Белого дома увеличить международные пожертвования вакцины в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Официальные лица администрации президента США Джо Байдена сообщили изданию, что возникла напряженность между Moderna и Белым домом. Компания уклоняется от дополнительных обязательств

Такая позиция компании вызвала недовольство

Отмечается, что в разработку вакцины правительство США вложило миллиарды долларов. Пэтому нерешительность компании в отношении дальнейшей помощи президенту в международных усилиях только усугубляет ситуацию.

"Правительство США совместно изобрело вакцину. Мы потратили более 8 миллиардов долларов”, - сказал чиновник.

Напомним, что недавно США помогли Таджикистану вакцинами от коронавируса. Всего доставили в страну 1,8 миллиона доз вакцины Pfizer.

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