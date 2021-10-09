Moderna зриває плани США щодо забезпечення бідних країн вакцинами, - ЗМІ

Виробник вакцин Moderna зриває плани та обіцянки США щодо забезпечення бідних країн вакцинами від коронавірусу. Компанія протистоїть вимозі Білого дому збільшити міжнародні пожертвування вакцини у 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Офіційні особи адміністрації президента США Джо Байдена повідомили виданню, що виникла напруженість між Moderna і Білим домом. Компанія ухиляється від додаткових зобов'язань
Така позиція компанії викликала невдоволення
Відзначається, що в розробку вакцини уряд США вклав мільярди доларів. Тому нерішучість компанії щодо подальшої допомоги президенту в міжнародних зусиллях тільки погіршує ситуацію.
"Уряд США спільно винайшов вакцину. Ми витратили понад 8 мільярдів доларів", - сказав чиновник.
Нагадаємо, що нещодавно США допомогли Таджикистану вакцинами від коронавірусу. Всього доставили в країну 1,8 мільйона доз вакцини Pfizer.