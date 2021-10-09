RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Moderna зриває плани США щодо забезпечення бідних країн вакцинами, - ЗМІ

Автор: Наталья Скороход

Виробник вакцин Moderna зриває плани та обіцянки США щодо забезпечення бідних країн вакцинами від коронавірусу. Компанія протистоїть вимозі Білого дому збільшити міжнародні пожертвування вакцини у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Офіційні особи адміністрації президента США Джо Байдена повідомили виданню, що виникла напруженість між Moderna і Білим домом. Компанія ухиляється від додаткових зобов'язань

Така позиція компанії викликала невдоволення

Відзначається, що в розробку вакцини уряд США вклав мільярди доларів. Тому нерішучість компанії щодо подальшої допомоги президенту в міжнародних зусиллях тільки погіршує ситуацію.

"Уряд США спільно винайшов вакцину. Ми витратили понад 8 мільярдів доларів", - сказав чиновник.

Нагадаємо, що нещодавно США допомогли Таджикистану вакцинами від коронавірусу. Всього доставили в країну 1,8 мільйона доз вакцини Pfizer.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаціяКоронавірус