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Moderna запросила разрешение в ЕС на вакцинацию детей в возрасте от 6 до 11 лет

Автор: Сергей Пышкин

Moderna Inc запросила разрешение у Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) на использование вакцины против коронавируса у детей в возрасте от 6 до 11 лет. В то же время несколько страны приостановили использование соответствующим препарата для людей моложе 30 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В июле текущего года в ЕС разрешили применение Moderna в качестве вакцины для детей в возрасте от 12 до 17 лет. В то же время несколько страны, в том числе и Швеция - приостановили использование препарата из-за редкого побочного эффекта.

Производитель лекарств уже запросил разрешение в США в июне и до сих пор ожидает решения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

"Это наша первая заявка на использование нашей вакцины в этой возрастной группе", - заявил исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.

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ЕвросоюзКоронавирусВакцинация